СМИ сообщили об эвакуации войск коалиции США с аэродрома близ сирийского Кобани

Военнослужащие стран международной коалиции под командованием США покинули военный аэродром вблизи сирийского приграничного города Айн-эль-Араба, также известного под курдским названием Кобани. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на местные власти.
— Войска коалиции эвакуированы с военного аэродрома Сарин неподалёку от Айн-эль-Араба, — говорится в сообщении телеканала.
В то же самое время в пограничной зоне вспыхнули перестрелки между турецкими военными при поддержке отрядов сирийской вооружённой оппозиции с бойцами курдского ополчения. Аналогичные боестолкновения произошли восточнее в районе другого пограничного города — Рас-эль-Айн.
Как сообщал Лайф, 13 октября глава Минобороны США Марк Эспер рассказал, что США начинают вывод около тысячи американских военных с севера Сирии из-за наступления Турции. Позднее российские журналисты сообщили, что впервые побывали на брошенной военной базе США, а увиденное наводит на мысль, что американские солдаты будто спасались бегством.
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