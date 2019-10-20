Протоиерей Смирнов осудил мужчин, у которых футбол — основная радость в жизни

Так священник высказался после того, как телезрительница рассказала ему о трагедии в семье.

Протоиерей Димитрий Смирнов призвал мужчин, у которых основной интерес в жизни — это футбол, сходить в храм. Глава патриаршей комиссии по делам семьи РПЦ так ответил женщине, звонившей в передачу "Беседы с батюшкой" на телеканале "Союз". Она рассказала, что муж долго пьянствовал, а затем решил свести счёты с жизнью.

— Всю жизнь "Зенит", "Спартак"... А потом выпили, закусили, потом баня, рыбалка, потом "Зенит", "Спартак". И это что, жизнь, что ли? От "Зенита" до "Спартака", — высказался Смирнов в эфире программы.

Он посоветовал фанатам футбола зайти в храм, послушать проповедь, "купить книжечку, почитать".

— Нельзя ж только "Зенит", Спартак", — добавил священник.

Протоиерей известен своими скандальными заявлениями. Летом он заявил, что женщины в большинстве "слабее умом мужчин". В прошлом месяце он высказался, что русские мужчины — это национальная трагедия. Недавно Смирнов призвал детей изучать церковнославянский вместо английского.