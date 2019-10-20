В Грузии устроили акцию протеста из-за гастролей московского театра

Российские артисты приехали в Кутаиси со спектаклем "Незабудки" ("Мой внук Вениамин").

В грузинском городе Кутаиси прошла акция протеста из-за гастролей московского театра "У Никитинских ворот". Несколько десятков человек собрались у здания театра имени Месхишвили вечером 19 октября перед началом спектакля "Незабудки" ("Мой внук Вениамин").

— Для нас визит московского театра неприемлем, когда в эти минуты в селе Атоци Россия похищает грузинскую землю, — заявил журналистам один из организаторов мероприятия Ника Деисадзе.

Атоци — это приграничное село в Южной Осетии. Грузия не признаёт независимость республики.

Художественный руководитель кутаисского театра Котэ Абашидзе назвал акцию результатом информационного вакуума. По его убеждению, дружба двух театров не имеет никакого отношения к политике, поэтому для него акция протеста неприемлема.

Напомним, между Россией и Грузией нет дипломатических отношений с 2008 года, когда Москва признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. При этом в РФ не раз заявляли, что Москва не против возобновления полноценного диалога с Тбилиси.