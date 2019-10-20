Трое украинцев на самодельной электрической "Таврии" доехали до Берлина

В Польше автомобиль сломался, но путешественники смогли найти выход из ситуации.

Трое украинских энтузиастов доехали из Днепра в Берлин на самодельном электрокаре. Мужчины преодолели путь в 3,7 тысячи километров.

Экологичный транспорт из украинского ЗАЗа сделали в гараже, потратив на это четыре месяца и пять тысяч долларов. Мужчины выехали из Днепра, проехали Киев, Ровно, а затем из Львова отправились в Польшу.

— Даже на обычном заводском электромобиле это тяжёлое испытание — проехать такой маршрут. Даже на Tesla это очень тяжело. А на самодельном этого никто не делал, — передаёт издание "Страна.ua" слова одного из энтузиастов Алексея Полтавца.

Энтузиасты без происшествий пересекли границу, но в Польше машина сломалась. Чтобы добраться до Берлина, нужно было заменить коробку передач. В Польше подобных автомобилей не было. Однако в Варшаве они нашли списанную модель и благополучно доехали до цели.

Украинцы отмечают, что в немецкой столице люди непрерывно задавали вопросы о машине. Электрокар им понравился. Мужчины на достигнутом не собираются останавливаться. В их планах создать ещё не одну подобную машину.

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