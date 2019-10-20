Одежду с российской символикой в Латвии признали угрозой нацбезопасности

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Спецслужбы сочли эмблемы РФ на товарах попыткой усилить влияние Москвы в других странах.

В магазине Black Star Wear в торговом центре Alfa в Риге больше не появятся товары с российской символикой. Служба госбезопасности Латвии заверила, что предприняла для этого "превентивные меры", сообщает TV3 Ziņas.

<p>Видео © Twitter / <a href="https://twitter.com/Dziraa" target="_blank">Dzintars Rudzītis</a></p>

В спецслужбе расценили продажу одежды и аксессуаров с российской символикой, в том числе эмблемой "Армия России", в магазине Тимати попыткой усилить влияние Москвы в других странах.

Служба начала проверку Black Star Wear после возмущения местных жителей по поводу ассортимента магазина. Они обращали внимание, в частности, на ценники на русском языке и российские флаги на товарах.

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