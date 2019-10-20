В Кузбассе СКР проверяет приют для престарелых из-за фото с ужасными условиями

В приюте оправдались, что инвалид лежит на полу для его же безопасности. Потому что из-за деменции его нельзя оставлять на кровати незафиксированным.

В приюте для престарелых "Серафим" в Ленинск-Кузнецком районе Кемеровской области сотрудники регионального Следственного управления СК РФ проведут доследственную проверку после публикации издания Readovka.

Издание опубликовало фотографии из приюта, где пожилые люди находятся в ужасных условиях. Безногий мужчина лежит на полу, аварийные выходы перекрыты кроватями.

— Следственный комитет начал доследственную проверку по выявленному СМИ материалу о частном приюте для престарелых "Серафим". По её результатам будет принято процессуальное решение, — заявили следователи в беседе с РИА "Новости".

Полтора месяца назад Лайф сообщал о проверке СУ СК РФ по Орловской области из-за нарушения социальных прав мужчины-инвалида в местном доме-интернате. Из учреждения уволили санитарок, которые бросили инвалида на полу.