Один из пропавших без вести при прорыве дамбы в Сибири найден живым

Водителя бульдозера обнаружили сотрудники полиции, сейчас он рассказывает о произошедшем.

Один из шести пропавших без вести при прорыве дамбы в районе посёлка Щетинкино Красноярского края найден живым. Как сообщает региональный главк МВД России, 34-летнего тракториста-бульдозериста сейчас опрашивают.

— Сотрудники полиции увидели его в районе посёлка и установили, что он числится пропавшим без вести, — уточнили в управлении.

Как сообщал Лайф, в ночь на 19 октября в районе посёлка Щетинкино на реке Сейбе разрушилась дамба золотодобывающей артели. Волна достигала высоты четырёх-пяти метров и представляла собой поток камней, глины и грязи. В посёлке затопило два общежития временного типа. Погибло 15 рабочих, 14 вахтовиков пострадали. 21 октября в Красноярском крае объявили днём траура.