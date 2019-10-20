Составлен список продуктов, которые "никогда нельзя есть"

В стоп-листе оказались низкокалорийные продукты и товары с надписями "лайт", "зеро", "без сахара".

Диетологи опровергли утверждение, что "есть можно всё, но в меру", и назвали продукты, которые следует полностью исключить из рациона. Список запрещённых продуктов выглядит так:

Рафинированная мука Колбасные изделия Обезжиренные молочные продукты Продукты глубокой переработки Переработанное мясо Низкокалорийные продукты и товары с надписями "лайт", "зеро", "без сахара" Алкоголь.

Диетолог Пилар Эскер призывает заменить рафинированную муку на цельнозерновую. По её словам, после обработки в ней практически не остаётся полезных веществ.

— В тех продуктах, на этикетах которых написано, что они без сахара, обычно есть жир, в тех, где мало жира, есть сахар, и в большинстве случаев они остаются весьма калорийными, даже несмотря на то, что в них действительно меньше калорий, чем в обычных продуктах, — объяснила второй запрет Эскер в разговоре с La Vanguardia.

Колбасы следует исключить из рациона из-за состава. Они в лучшем случае только на 50% состоят из мяса, а всё остальное — это вредные добавки. Это касается всего переработанного мяса.

Выпечка, снеки, безалкогольные напитки и полуфабрикаты, то есть все продукты глубокой переработки также подпадают под табу из-за содержания большого количества "сахара, трансжиров, соли и добавок". Обезжиренная молочка попала в список из-за "непитательности".

Также диетолог убеждена, что алкоголь вреден в любом количестве.

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