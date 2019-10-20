Мощный снегопад оставил без электричества район в Алтайском крае

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Фото © Instagram.com/altai_government_open

Происшествие коснулось 20 населённых пунктов, в которых проживает около двух тысяч человек.

Продолжительный снегопад нарушил энергоснабжение части Солонешенского района Алтайского края. Это уже второй обрыв линии ЛЭП за последние несколько дней, сообщает Правительство Алтайского края в соцсетях.

По данным ведомства, утром 20 октября из-за обильного снегопада (на территории района зафиксировали снежный покров около 35 сантиметров) произошли обрывы проводов и упали несколько опор ЛЭП, — говорится в сообщении правительства региона.

Аварийные службы края переведены в режим повышенной готовности, работу координирует глава администрации района. Днём ранее снегопад оставил без электричества на восемь часов почти девять тысяч человек и 26 социально значимых объектов. Обрыв ЛЭП ликвидировали.

О мокром снеге, налипающем на провода, в Алтайском крае предупреждал Гидрометцентр России. Неделю назад из-за обильного снегопада закрывался аэропорт Якутска.

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