Крупный пожар на территории полимерного завода вспыхнул в Тюмени — видео

Густой столб чёрного дыма поднялся в воздух и протянулся на сотни метров от места происшествия.

На территории завода полимерных изделий в Тюмени бушует крупный пожар. По предварительным данным, площадь возгорания составила более 900 квадратных метров. Как сообщил источник Лайфа в экстренных службах региона, пожару был присвоен повышенный уровень опасности.

— Огонь охватил 950 квадратных метров склада. Была угроза перехода огня на другие дома, но атаки пенными стволами и безветренная погода помогли этой опасности избежать. Сейчас передали локализацию пожара и ликвидацию открытого горения, — сообщил источник.

Отмечается, что из-за густого облака чёрного дыма, растянувшегося над частью города, на место пожара вызваны сотрудники Роспотребнадзора. Они должны установить уровень содержания и возможного превышения ПДК вредных веществ в воздухе из-за горения пенопласта.

Напомним, ранее также крупный пожар вспыхнул на территории склада полимерных изделий в Москве. Для тушения огня МЧС пришлось привлекать авиацию. Лайф публиковал видео работы пожарных вертолётов.