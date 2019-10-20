Лавров рассказал о "разводках" на мировой арене

Он объяснил, что в некоторых случаях поспешность неприемлема. Однако попытки ударить по национальным интересам не должны оставаться без ответа.

Некоторые государства устраивают провокации для того, чтобы спровоцировать ответную реакцию, поэтому не всегда нужно сразу отвечать на негативные шаги. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

— Может быть, за этим как раз стоит желание тебя спровоцировать на реакцию, чтобы потом использовать это для настраивания и науськивания против тебя целого ряда государств, которые легко поведутся, извините за жаргон, на такого рода "разводку", — сказал в интервью телеканалу "Россия-1".

Глава МИД привёл в качестве примера события 2017 года, когда тогда действующий президент США Барак Обама "абсолютно по злобе, пытаясь отомстить за поражение демократов на президентских выборах, отобрал собственность, выгнал дипломатов" РФ. Лавров напомнил, что Москва тогда взяла паузу.

Россия понимала, что требования закрыть Генконсульство России в Сан-Франциско и два объекта в Вашингтоне и Нью-Йорке, а также вторжение на территории российских дипмиссий были направлены на подрыв позиции победившего на президентских выборах Дональда Трампа.

— Когда бьют всерьёз по твоим национальным интересам, по вещам, которые для тебя имеют принципиальнейший характер, конечно, нужно отвечать, — добавил Лавров.

Ранее глава МИД РФ заявил о противоречивых действиях и "опасной игре" США на территории Сирии.