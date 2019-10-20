Лукашенко назвал сына Николая главным оппозиционером в семье

Президент признался, что уже не раз поднимался вопрос, кем хочет стать его младший сын в будущем.

Белорусский лидер Александр Лукашенко провёл встречу со студентами Академии управления при Президенте Республики Беларусь и рассказал о своих взаимоотношениях с подрастающим сыном. Николаю Лукашенко через несколько лет придётся выбирать, куда поступать.

— Может, в Академию управления придёт учиться, если поступит. Я говорю: "Тебя ж, может, не возьмут даже!" — рассказал президент Александр Лукашенко студентам. Запись выступления публикует ютуб-канал "АТН: новости Беларуси и мира".

— Академию управления он пока не воспринимает. Он у меня главный оппозиционер в семье, — продолжил президент с улыбкой.

Николая Александр Лукашенко называет лидером, с характером "похлеще чем у отца". Николай не раз заявлял, что не хочет подчиняться каким-либо требованиям.

— Я ему: "А подчиняться-то ты даже президенту не очень-то…" А он мне отвечает: "Ты ж мне не президент, а папа", — добавил президент Республики Беларусь.

Весной этого года фотография Николая с отцом стала объектом обсуждения в соцсетях. Все отметили, как он возмужал.