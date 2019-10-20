В США взорвали мост, который почти столетие соединял два штата

Теперь в течение 48 часов специалисты будут доставать металлические конструкции из реки.

В штате Миссури 18 октября подорвали мост Чамп Кларк через реку Миссисипи. Сооружение соединяло штат с соседним Иллинойсом.

Многие местные жители собрались, чтобы посмотреть, как взрывают мост. Кадры с места позже появились в Сети. Специалисты выделили 48 часов на то, чтобы достать металлические обломки из реки.

Мост Чамп Кларк построили в 1928 году. Ежедневно тысячи людей по нему добирались из центрального Иллинойса в центральный Миссури и наоборот. Рядом уже построен новый мост. Его открыли 3 августа 2019 года.