Лавров рассказал о моментах, когда ему было стыдно

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал, что несколько раз ему бывало стыдно от того, что происходит на родине. Своими воспоминаниями он поделился в интервью телеканалу "Россия-1".
— Все они связаны с периодом, когда разваливался СССР. Не хочу давать сейчас никому оценку, но это было связано с тем, как целый ряд известных людей повели себя в той ситуации, — сказал глава МИД РФ.
Ранее Лавров заявил, что, по его мнению, любовь к Родине — это одно из чувств, которое закладывается у человека с ранних лет жизни.
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