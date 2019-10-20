Названы районы Москвы с самыми высокими зарплатами

По оценкам столичных властей, ожидаемые доходы Пресненского района в 2020 году будут почти в два раза больше бюджета всей Псковской области или Кабардино-Балкарии.

Самым крупным источником доходов бюджета Москвы на протяжении многих лет является налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Согласно новому проекту бюджета российской столицы на 2020–2022 годы, более 40% поступлений в бюджет обеспечит НДФЛ, и с годами этот показатель будет только расти. Таким образом эксперты подсчитали самые доходные районы столицы. Они же районы с самыми высокими зарплатами в Москве.

Согласно опубликованным материалам издания РБК, абсолютным лидером признан Пресненский район. Ожидается, что в 2020 году от уплаты НДФЛ он принесёт бюджету Москвы более 77 миллиардов рублей. Это почти в два раза больше, чем объём доходов всего бюджета Псковской области или Кабардино-Балкарской Республики за текущий год. Доходность района объясняется наличием самого большого объёма офисных площадей, включая деловой центр "Москва-сити".

Следом в списке самых доходных от НДФЛ районов Москвы числятся Тверской район (69,3 миллиарда рублей) и Басманный (52,6 миллиарда рублей).

Таким образом, а также основываясь на данных Росстата, эксперты выяснили, что в период январь—июнь 2019 года средняя зарплата работников в Пресненском районе составляет 169 тысяч рублей в месяц. В Тверском районе этот показатель составляет 117,4 тысячи рублей в месяц, в Басманном — 115,3 тысячи рублей в месяц.

Отмечается, что в десятку самых прибыльных районов Москвы от уплаты НДФЛ вошёл лишь один расположенный не в Центральном административном округе (ЦАО) — Даниловский, входящий в состав ЮАО. Самыми же "бедными" признаны районы на востоке столицы.

В то же время эксперты подчёркивают, что Москва продолжает к себе притягивать капиталы и рабочую силу из других регионов страны, что обеспечивает уверенный экономический рост столицы. По оценке КБ "Стрелка", средний российский город-миллионник сможет достичь показателя Москвы по валовому городскому продукту (ВГП) на душу населения только через 100 лет.

Как ранее сообщал Лайф, Росстат опубликовал данные, согласно которым реальные (после вычета всех налогов и с учётом инфляции) доходы россиян выросли на 3% в годовом выражении в третьем квартале 2019 года. Если сравнивать с третьим кварталом прошлого года, то средний доход населения вырос на 7,8%.