Песков выразил обеспокоенность из-за операции Турции в Сирии

Анкара ввела свои войска в соседнюю республику 9 октября, военная кампания направлена против курдских группировок.

Турецкая военная операция "Источник мира", проводимая в Сирии, представляет потенциальную опасность для политического урегулирования в САР. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Крайнюю обеспокоенность всех вызывает развитие событий на северо-востоке Сирии, где сейчас происходят события, которые потенциально могут навредить делу политического урегулирования, — сказал он в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия-1".

Как ранее писал Лайф, 15 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в Сирии. Лидеры двух стран продолжат общение на этот счёт во время встречи в Сочи 22 октября.

Напомним, Турция начала военную операцию "Источник мира" на севере Сирии 9 октября. В ответ на это президент США Дональд Трамп подписал указ о введении санкций. А 17 октября США и Турция договорились приостановить операцию в Сирии на 120 часов. Анкара также пообещала не вести боевых действий в сирийском Кобани.