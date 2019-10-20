Работавший на руднике "Сибзолота" горный мастер оказался без спецобразования

Дамбы, возведённые там для отвода воды, оказались незаконными. Никто разрешений на них не выдавал.

Горный мастер, который в Сибири контролировал работы на руднике "Сибзолота", где погибло 15 человек, оказался даже без специального образования. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

— ...установлено, что горный мастер, в должностные обязанности которого входили организация и проведение работ на участке, не имеет никакого специального образования, — рассказали в СКР.

А начальник участка в ходе допроса признался, что понимал опасность постройки рабочего посёлка в зоне затопления. В ближайшее время СКР попросит об аресте их обоих, а также директора золотодобывающего предприятия ООО "Сисим". Это одна из четырёх артелей "Сибзолота", на территории которой и произошла трагедия.

Следователи выяснили, что дамбы возведены незаконно, без каких-либо разрешительных документов.

Как сообщал Лайф, в ночь на 19 октября в районе посёлка Щетинкино на реке Сейбе разрушилась дамба золотодобывающей артели. Волна достигала высоты четырёх-пяти метров и представляла собой поток камней, глины и грязи. В посёлке затопило два общежития временного типа. Погибло 15 рабочих, 14 вахтовиков пострадали. 21 октября в Красноярском крае объявили днём траура.