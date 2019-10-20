В СК заявили о пяти разрушенных дамбах на золотом прииске в Сибири

Сооружения предназначались для отвода грунтовых вод на участке золотодобычи, но их строительство не было согласовано.

В Красноярском крае в ночь на 19 октября в районе посёлка Щетинкино на реке Сейбе разрушилось сразу пять дамб золотодобывающей артели. Все сооружения были построены незаконно, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

— Установлено, что дамбы возведены незаконно, без каких-либо разрешительных документов, с целью отвода грунтовых вод на участке золотодобычи. Прорыв начался с самой верхней, а затем по цепочке из-за силы двигающегося потока воды разрушилось ещё четыре гидротехнических сооружения, — уточнили в ведомстве.

Ранее стало известно, что основной версией следствия о причинах трагедии на золотом прииске в Красноярском крае является нарушение при проведении золотодобывающих работ. Обрушение дамб привело к гибели 15 человек, местонахождение пяти устанавливается. Сегодня полицейские нашли живым одного из пропавших без вести после аварии.