В Казани задержали водителя, в погоне за которым перевернулась машина ДПС

После аварии сотрудника патрульной службы госпитализировали, а нарушителю удалось скрыться.

В Казани задержали водителя ВАЗа, который скрывался от погони. Как сообщили в пресс-службе МВД, им оказался мужчина 1993 года рождения. Его нашли в собственной квартире.

Напомним, автомобиль ДПС во время погони за нарушителем столкнулся с Hyundai Solaris. Удар был такой силы, что патрульная машина перевернулась. Полицейского госпитализировали, водитель иномарки не пострадал.

Водитель "Лады" на требования сотрудников ДПС остановиться не отреагировал, а только увеличил скорость движения. После аварии ему удалось скрыться.