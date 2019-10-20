В Казани задержали водителя, в погоне за которым перевернулась машина ДПС

5

После аварии сотрудника патрульной службы госпитализировали, а нарушителю удалось скрыться.

В Казани задержали водителя ВАЗа, который скрывался от погони. Как сообщили в пресс-службе МВД, им оказался мужчина 1993 года рождения. Его нашли в собственной квартире.

<p>Фото © VK /<a href="https://vk.com/kznlife?w=wall-38665380_5218967" target="_blank"><ins>Казань Онлайн | Главный Казанский Паблик</ins></a></p>

Напомним, автомобиль ДПС во время погони за нарушителем столкнулся с Hyundai Solaris. Удар был такой силы, что патрульная машина перевернулась. Полицейского госпитализировали, водитель иномарки не пострадал.

Водитель "Лады" на требования сотрудников ДПС остановиться не отреагировал, а только увеличил скорость движения. После аварии ему удалось скрыться.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×