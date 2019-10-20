Два пассажира эстонского парома умерли в своих каютах за одну ночь

Тела без признаков насильственной смерти были найдены на судне с интервалом всего в два часа.

На борту прибывшего в Таллин парома Tallink Silja Europa обнаружили мёртвыми сразу двух пассажиров — 25-летнюю девушку и 21-летнего юношу. По данным газеты Helsingin Sanomat, погибшие являются гражданами Финляндии.

— В три часа утра 25-летняя финская женщина была найдена мёртвой в каюте Tallink Silja Europa. Через два часа 21-летний финский мужчина был найден мёртвым в другой каюте, — рассказал представитель таллинской полиции.

Правоохранители полагают, что случаи не связаны. При этом признаков насильственной смерти не обнаружено ни на теле девушки, ни на теле молодого человека. Сейчас эксперты устанавливают причины смерти пассажиров, по результатам исследования будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

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