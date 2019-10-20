В Новой Зеландии морякам разрешили накладные ресницы и макияж

В ВМФ считают, что новые гендерно-нейтральные принципы помогут морским силам страны стать более успешными.

Военнослужащим мужского пола Военно-морских сил Новой Зеландии разрешили носить макияж и накладные ресницы. С начала следующего месяца на флоте вводятся обновлённые рекомендации по уходу и внешнему виду, сообщает NewsHub.co.nz.

Помимо макияжа и накладных ресниц моряки Новой Зеландии смогут красить ногти прозрачным или бледным лаком, красить волосы в натуральные цвета, носить косички, кольца, серьги-гвоздики и использовать духи.

— Эти обновления должны отражать то, что Королевский военно-морской флот не делает различий между членами мужского и женского пола, с точки зрения их личной гигиены и внешнего вида... Изменения отражают то, что разнообразие и интеграция имеют решающее значение для нашего успеха как организации, равно как и уникальные традиции и характеристики флота, — подтвердил контр-адмирал флота Дэвид Проктор.

В прошлом году Лайф сообщал, как Вооружённые силы Германии разработали форму для беременных солдат.