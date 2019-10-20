Лайф выяснил, как выжил "пропавший без вести" рабочий прииска в Сибири

Когда поток воды хлынул в посёлок, 34-летний мужчина находился на соседнем участке.

Водитель бульдозера Виталий Пахомов, который числился без вести пропавшим после аварии на дамбе в Красноярском крае, оказался жив благодаря желанию подзаработать. Подробности сообщил Лайфу источник.

— В день ЧП по собственной инициативе решил поработать на другом добывающем участке, — пояснил собеседник Лайфа и добавил, что судьба пяти человек по-прежнему остаётся неизвестной.

Как сообщал Лайф, в ночь на 19 октября в районе посёлка Щетинкино на реке Сейбе разрушилась дамба золотодобывающей артели, что повлекло за собой прорыв ещё четырёх. Волна достигала высоты четырёх-пяти метров и представляла собой поток камней, глины и грязи. В посёлке затопило два общежития временного типа. Погибло 15 рабочих, 14 вахтовиков пострадали. 21 октября в Красноярском крае объявили днём траура.