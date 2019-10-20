Диетолог не согласился со списком продуктов, которые "никогда нельзя есть"

Полностью исключать из рациона, по его мнению, следует только сахар, кондитерские изделия и алкоголь.

Глава Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург не согласился со списком продуктов, которые посоветовали исключить из рациона его испанские коллеги.

Напомним, среди этих продуктов рафинированная мука, колбасные изделия, обезжиренные молочные продукты, продукты глубокой переработки, переработанное мясо, алкоголь, низкокалорийные продукты и товары с надписями "лайт", "зеро", "без сахара".

— Какой-то странный список предложили наши испанские коллеги. С одной стороны, в нём, конечно, есть то, от чего надо отказаться. Например, от мяса глубокой переработки. А вот с тем, что нужно отказаться от низкокалорийных и низкожирных продуктов, я никак не согласен, — передаёт URA.RU слова Гинзбурга.

Диетолог отметил, что из рациона лучше исключить алкоголь, сахар и кондитерские изделия. А вот с предложением отказаться от полуфабрикатов он не согласен. Поясняет это тем, что нарезанное филе рыбы тоже полуфабрикат.