Сердце не выдержит? Эксперты объяснили, сколько чая можно пить в день

"Росконтроль" провёл испытания крупнолистового чёрного чая. В некоторых образцах обнаружены плесень и пестициды. По результатам исследования эксперты определили, сколько кружек чая можно выпивать за день, чтобы не умереть от инфаркта.

Эксперты проверили чай от брендов "Крепкие традиции", AKBAR, Tess, Riston, "Альманах", Lipton, Beta tea. Самые дешёвые из образцов — "Крепкие традиции" и "Альманах", самые дорогие — Riston и Beta tea. Образцы исследовались по 50 параметрам.

В лаборатории была проведена дегустация. К сожалению, далеко не все образцы с честью прошли это испытание. Нарекания вызвал чай "Крепкие традиции". Его вкус — недостаточно терпкий и насыщенный. В самом чае много грубых черешков. По совокупности органолептических показателей этот чай относится не к заявленному высшему сорту, а ко второму. Кроме того, у "Крепких традиций" слабовыраженный аромат, чайный лист грубый, недостаточно ровный и скрученный.

Чай Lipton оказался не крупнолистовым, как заявил производитель. Размер чаинок у него средний. К тому же образец не соответствует ГОСТу по органолептическим показателям: чай недостаточно ровный, скрученный, с большим количеством черешков.

Лучшие результаты, по оценке титестера, показали Tess, Riston, "Альманах", Beta tea.

Сколько чая можно пить?

В чёрном чае довольно много кофеина и танина. Специалист экспертного центра Союза потребителей Елена Менячихина отметила, что меньше всего кофеина у бренда "Крепкие традиции" — всего 2,2%, а по справочным данным должно быть не менее 3%.

— Остальные образцы показали примерно одинаковые результаты выше 3%. Больше всего кофеина в чае "Альманах" — 3,5%, — добавляет эксперт.

Танина, который обладает антиоксидантной активностью, больше всего в чаях Akbar, Riston, "Альманах" и Lipton.

Кофеин негативно сказывается на сердце — учащается пульс, повышается артериальное давление. Из-за этого изнашиваются сосуды, что впоследствии может привести к инфаркту и инсульту. По мнению кардиологов, максимальное количество чёрного чая, не слишком крепкого — четыре-пять чашек в день. Если вы предпочитаете насыщенный, терпкий напиток, не следует выпивать более двух-трёх чашек за день. Тогда нагрузка на сердце будет не критичной.

Слишком крепкий чёрный чай влияет на зубную эмаль — зубы становятся жёлтыми, нарушается микрофлора ротовой полости. Как отмечают гастроэнтерологи, для пищеварительного тракта полезнее пить зелёный чай, а не чёрный, который намного активнее закисляет слизистую.

Содержание токсичных элементов во всех проверенных чаях невысокое, металломагнитных и посторонних примесей не обнаружено, количество плесени очень небольшое.

— Зато во всём чае найдено остаточное количество различных пестицидов, в том числе неразрешённых для использования в Российской Федерации. Но содержание их невелико, так что, если вы не выпиваете 200 и более чашек чая в день, беспокоиться не о чем, — добавляют эксперты.