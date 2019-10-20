Назначенный Зеленским глава Киевской области без объяснений подал в отставку

На своём посту Михаил Бно-Айриян проработал чуть более трёх месяцев. Что стало причиной решения уйти, чиновник не раскрывает.

Глава Киевской областной администрации (ОГА) Михаил Бно-Айриян опубликовал на своей странице в "Фейсбуке" заявление на имя президента Украины Владимира Зеленского с просьбой уволить с данного поста. Хотя именно лидер Незалежной назначил его на этот пост всего лишь 10 июля текущего года.

— Лучше умереть раз, умереть гордо, с несломленной душой, чем ползать на коленях и умереть дважды — морально и физически. Но в первом варианте ещё есть шанс вообще не умереть. Андрей Чумак, — подписал чиновник своё фото словами из романа Ивана Багряного "Сад Гетсиманский".

Бно-Айриян не стал объяснять причину своего ухода.

Отметим, до назначения на пост главы ОГА Бно-Айриян работал в "Укрэнерго", а также был помощником министра иностранных дел Украины Константина Грищенко.

Напомним, ранее блогер обвинил премьера Украины Алексея Гончарука в подмене данных о научной степени.