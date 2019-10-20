Из Темзы достали второго мёртвого кита за две недели

Тушу отправили в Зоологическое общество Лондона, чтобы провести вскрытие и узнать причину смерти.

Second whale found dead in Thames in less than two weeks https://t.co/CN51Q6eibb — THS Geography (@THSgeog) October 20, 2019

Власти лондонского порта сообщили, что на южном берегу Темзы недалеко от города Грейвзенда выловили мёртвого кита. Представитель лондонского порта Мартин Гарсайд рассказал The Guardian, что это уже второй мёртвый кит за последние пару недель.

— Мы очень озадачены этим. Когда я получил первый звонок сегодня утром, я подумал, что человек перепутал и выдумал... — сказал он.

Лодка, принадлежащая портовой администрации, выдвинулась в указанное место. Экипаж на самом деле нашёл тушу и отбуксировал её туда, где кита смогли поднять из воды. Менее чем две недели назад этот же экипаж уже проделывал эту операцию с другим мёртвым китом.

Первого кита на момент публикаций уже успели исследовать, это оказалась самка 8,37 метра длиной, которая давно не ела. Учёные были рады, когда не нашли в её желудке никаких признаков проглатывания пластмассы. Причиной её смерти назвали столкновение с судном. Оно врезалось в кита и сломало ему челюсть. Кит не смог питаться в океане, заплыл в Темзу, где и умер. Смерть сразу двух китов учёные называют совпадением.

В прошлую осень в Темзу заплывала белуха, и с ней ничего не случилось. Жители страны были ей очень рады, а вот биологи встревожились.