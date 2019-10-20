Патриарх Кирилл объяснил миссию церкви в России

Предстоятель считает, что для воплощения героических идей нужна сила духа, а укрепить дух человека способна именно РПЦ.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что Русская православная церковь (РПЦ) нужна для полного раскрытия потенциала народа России. Проповедь он провёл после освящения Успенского собора Свенского Свято-Успенского монастыря в Брянске.

— Чем сильнее дух, тем сильнее потенциал человека, чем сильнее дух народа, тем сильнее его потенциал. Если человеку невоцерковленному, далёкому от церкви, в двух словах сказать, для чего нужна церковь, — церковь… нужна для того, чтобы был силён дух нашего народа, — отметил он.

Предстоятель церкви подчеркнул, что именно от силы духа зависит осуществление любой героической идеи. Он напомнил, что во времена Великой Отечественной войны подобной всеохватывающей народной идеей было спасение страны.

— Идея — это то, что принадлежит нашему духу, и поэтому реализация такой героической идеи, как защита отечества, осуществляется в первую очередь на уровне человеческого духа, души человеческой, — добавил он.

Также патриарх призвал особенно позаботиться об укреплении веры у детей и молодёжи. Он попросил верующих вспоминать его в молитвах, так как он "очень в этой молитве нуждается".

Ранее Лайф сообщал, что патриарх Кирилл заявил, что к Богу можно обращаться с небольшими просьбами.