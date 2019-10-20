Патриарх Кирилл объяснил миссию церкви в России

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Фото © Официальный сайт Русской православной церкви

Предстоятель считает, что для воплощения героических идей нужна сила духа, а укрепить дух человека способна именно РПЦ.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что Русская православная церковь (РПЦ) нужна для полного раскрытия потенциала народа России. Проповедь он провёл после освящения Успенского собора Свенского Свято-Успенского монастыря в Брянске.

Чем сильнее дух, тем сильнее потенциал человека, чем сильнее дух народа, тем сильнее его потенциал. Если человеку невоцерковленному, далёкому от церкви, в двух словах сказать, для чего нужна церковь, — церковь… нужна для того, чтобы был силён дух нашего народа, — отметил он.

Предстоятель церкви подчеркнул, что именно от силы духа зависит осуществление любой героической идеи. Он напомнил, что во времена Великой Отечественной войны подобной всеохватывающей народной идеей было спасение страны.

Идея — это то, что принадлежит нашему духу, и поэтому реализация такой героической идеи, как защита отечества, осуществляется в первую очередь на уровне человеческого духа, души человеческой, — добавил он.

Также патриарх призвал особенно позаботиться об укреплении веры у детей и молодёжи. Он попросил верующих вспоминать его в молитвах, так как он "очень в этой молитве нуждается".

Ранее Лайф сообщал, что патриарх Кирилл заявил, что к Богу можно обращаться с небольшими просьбами.

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