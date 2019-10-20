Из-за найденной в Орле девочки-маугли проверят все неблагополучные семьи области

В связи с обнаружением в Орле 11-летней девочки в истощённом состоянии надзорные органы проверят все неблагополучные семьи региона. Об этом распорядился губернатор области Андрей Клычков.

— Дано поручение проверить все неблагополучные семьи региона с целью выявления нарушений прав детей, — рассказали в областном правительстве РИА "Новости".

Накануне стало известно о госпитализации в Орле 11-летней девочки в истощённом состоянии. Местные СМИ утверждали, что ребёнок жил в клетке и сдавался педофилам в аренду мамой. Детский омбудсмен региона Владимир Поляков рассказал, как в действительности девочка оказалась в таком состоянии. По его словам, после смерти отца мать не справилась с обеспечением детей всем необходимым.