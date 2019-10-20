В торговом центре под Новосибирском женщина скончалась, не дождавшись скорой

Посетительнице торгового центра в посёлке Октябрьский в пригороде Новосибирска стало плохо. Однако, по словам очевидцев, скорая помощь ехала слишком долго, и женщина скончалась, сообщает издание "НГС.НОВОСТИ".
Анастасия Усова, свидетельница того, как женщине стало плохо и она упала, рассказала, что несколько раз перезванивала, чтобы поторопить врачей, но ей отвечали, что на весь район только один экипаж.
— Я слышала прекрасно, что она хрипит и идёт пена изо рта, — рассказала Усова.
Анастасия добавляет, что женщина была жива 40 минут после того, как упала, однако скорая приехала только примерно через час. Местные жители обратились к региональному министру здравоохранения, чтобы власти провели проверку по факту затяжного реагирования медиков на вызов.
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