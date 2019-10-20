В торговом центре под Новосибирском женщина скончалась, не дождавшись скорой

Ей пытались помочь окружающие люди: обмахивали, расстегнули ей куртку и пытались разжать челюсти.

Посетительнице торгового центра в посёлке Октябрьский в пригороде Новосибирска стало плохо. Однако, по словам очевидцев, скорая помощь ехала слишком долго, и женщина скончалась, сообщает издание "НГС.НОВОСТИ".

Анастасия Усова, свидетельница того, как женщине стало плохо и она упала, рассказала, что несколько раз перезванивала, чтобы поторопить врачей, но ей отвечали, что на весь район только один экипаж.

— Я слышала прекрасно, что она хрипит и идёт пена изо рта, — рассказала Усова.

Анастасия добавляет, что женщина была жива 40 минут после того, как упала, однако скорая приехала только примерно через час. Местные жители обратились к региональному министру здравоохранения, чтобы власти провели проверку по факту затяжного реагирования медиков на вызов.

Лайф рассказывал, как в Челябинской области диспетчер вообще посоветовала подождать утра с проблемами у пожилой женщины, а не звонить в скорую.