Даже Библию и флаг. СМИ показали, что США бросили на покинутой базе в Сирии

Среди находок есть личные жетоны американских солдат, служебная документация, письма из дома.

Российские журналисты посетили бывшую американскую базу Дадат на севере Сирии, откуда военные США в спешке эвакуировались на фоне турецкой военной операции "Источник мира" в регионе. Силы Штатов настолько спешно покидали свою базу, что оставили на ней Библию, серверы с жёсткими дисками, награды, документацию, личные жетоны и множество других предметов. Российские журналисты Евгений Поддубный и Александр Коц изучили трофеи, оставшиеся от американской армии.

— Уходили американские военные так, как будто на них шла Орда. То есть не уходили, а бежали. Хотя никто их не торопил. Бросили много чего на опорнике. Документы, жёсткие диски, письма из дома, личные вещи. И вот оставили историческую реликвию — флаг техасских повстанцев. Для жителей когда-то Дикого Запада почти священная реликвия, — написал военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный на своей странице в Instagram.

Корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц также отмечает, что американские военные не сильно заботились о сохранении военных тайн. Например, найден поимённый список взвода "Призрак" с позывными отрядов "Альфа" и "Браво". Среди них значится, возможно, наш бывший соотечественник по фамилии Ханусевич.

— Боец армии США Джозеф Леннинг с американской базы Дадат на севере Сирии после приказа об отходе в сторону Ирака собирался в большой спешке. Упаковав в рюкзак свой нехитрый скарб, в кармане раскладушки он оставил набор для чистки оружия и личный жетон, который обязан носить на себе, тем самым нарушив одну из негласных военных заповедей, рассекретив своё имя, — сообщает Коц.

Как сообщал Лайф, 13 октября глава Минобороны США Марк Эспер рассказал, что США начинают вывод около тысячи американских военных с севера Сирии из-за наступления Турции. Позднее российские журналисты сообщили, что впервые побывали на брошенной военной базе США, а увиденное наводит на мысль, что американские солдаты будто спасались бегством.