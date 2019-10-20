Лондон запустил план "Жёлтый молот" на случай жёсткого Brexit

Правительство Великобритании запустило чрезвычайный план действий Yellowhammer ("Жёлтый молот"), разработанный на случай "жёсткого" Brexit. Об этом заявил министр по особым поручениям Майкл Гоув.
— Мы запускаем операцию Yellowhammer, это означает, что мы готовимся выйти без сделки, если отсрочки Brexit (со стороны Евросоюза. — Прим. ред.) предоставлено не будет, — сообщил он телеканалу Sky News.
Как пояснил Гоув, риск выхода Соединённого Королевства из ЕС без сделки увеличился после состоявшегося накануне голосования в британском парламенте. На нём депутаты обязали премьер-министра страны Бориса Джонсона просить у Евросоюза очередной отсрочки.
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