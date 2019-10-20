В Ростове несут цветы и игрушки к дому, где в огне погибли пятеро детей

Страшный пожар унёс жизни 50-летнего мужчины, молодой мамы и трёх её детей, а также маленьких брата и сестры из соседней квартиры.

Стихийный мемориал из мягких игрушек, цветов и свечей появился у двухэтажного дома в городе Ростове Ярославской области, где при пожаре погибли пятеро детей и двое взрослых. Самой маленькой жертве был всего год.

Местные жители продолжают подходить к сгоревшей двухэтажке, чтобы почтить память бывших жильцов. Само здание представляет из себя ужасное напоминание о страшной трагедии, которая произошла в ночь на 19 октября.

Сегодня стало известно, что причиной пожара стал поджог. Злоумышленник задержан, против него возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц, совершённое общеопасным способом". Лайф выяснил, что 37-летний мужчина устроил пожар из-за давней драки в школе.