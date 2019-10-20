Немецкие СМИ: Путин добивается в Сирии "побед без войны"

Отмечается, что после поражений, которые Россия претерпела в 1989–1990 годах, страна вновь готова продолжать "большую игру" в борьбе за власть в ближнем зарубежье и за евразийскую зону безопасности.

Ситуация в мире радикально изменилась. Пока НАТО остаётся лишь вспоминать свои лучшие дни, президент России Владимир Путин добивается в Сирии победы без войны. К такому выводу пришёл обозреватель немецкой газеты Die Welt Михаэль Штюрмер. В своей статье он отмечает, что Путину удалось достигнуть результата, о котором многим мировым военачальникам оставалось только мечтать.

— Было более чем символично то, что покинувшие места своей дислокации в соответствии с приказом главнокомандующего американцы, по большей части спецподразделения, встречали ехавших в обратном направлении россиян. Путин достиг того, о чём только мечтало большинство умных военачальников на протяжении всей истории, — пишет Штюрмер.

Аналитик подчёркивает, что блок НАТО утратил свои позиции и влияние, которые имел на протяжении долгих десятилетий холодной войны. Прежде всего как гарант безопасности для европейцев, а для США — как военная инфраструктура для контроля атлантического региона.

— В регионе между Балтикой и Чёрным морем он уже давно изменил силовые линии геополитики. Теперь, после решения Дональда Трампа (об отводе своих войск из Сирии), ничто и никто не будет препятствовать Путину — ни Китай, ни Америка, ни даже НАТО — продолжать "большую игру" в борьбе за власть, за ближнее зарубежье и за евразийскую зону безопасности, игру, в которой, как казалось, в 1989–1990 годах Россия потерпела поражение на все времена, — пишет автор материала.

Как сообщал Лайф, 13 октября глава Минобороны США Марк Эспер рассказал, что США начинают вывод около тысячи американских военных с севера Сирии из-за наступления Турции. Однако уход военных США оказался сравним с бегством. Прибывшие на бывшие американские базы российские журналисты нашли ценные трофеи: серверы с жёсткими дисками, награды, документацию, личные жетоны и множество других предметов военных США.