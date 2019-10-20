Рыжего котёнка достали из-под двигателя машины в Ярославле — видео

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Проказник сидел на приводе и пытался пробраться дальше, но сотрудникам автосервиса удалось его достать.

Маленького рыжего котёнка обнаружил в двигательном отсеке своей машины житель Ярославля. По словам водителя, около часа он не мог понять, откуда исходит странный звук. Оказалось, что это пушистый "заяц".

— Котёнок решил спрятаться в машине. Спасибо парням из автосервиса, спасли Рыжика, — написал владелец автомобиля в паблике "Подслушано в Ярославле".

Лайф ранее рассказывал, что мать с дочерью нашли в городе Березники котёнка, выжившего после девяти пулевых ранений. Оттуда его перевезли в региональный центр для оказания медицинской помощи, где его спасли.

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