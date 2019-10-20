Коппола назвал фильмы Marvel отвратительными

По мнению режиссёра, картины о супергероях не несут какой-либо интеллектуальной нагрузки.

Режиссёр трилогии "Крёстный отец", военной драмы "Апокалипсис сегодня" и ещё пары десятков фильмов Фрэнсис Форд Коппола заявил, что фильмы Marvel отвратительны.

— Мы при просмотре фильма ожидаем получить просвещение, знание и вдохновение. Я не знаю, кто может получить это от просмотра одного и того же фильма снова и снова, — цитирует режиссёра портал Yahoo.

Своими словами Коппола поддержал коллегу Мартина Скорсезе, который ругал киновселенную Marvel в начале месяца.

— Он не сказал, что эти фильмы отвратительны, а я говорю, что это так, — добавил Коппола к словам Скорсезе.

Скорсезе в своё время ответил режиссёр "Стражей Галактики" Джеймс Ганн. Он написал в своём твиттер-аккаунте, что опечален подобной оценкой работы, поскольку эти слова принадлежат одному из его любимых кинодеятелей.