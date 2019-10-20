Врачи перепутали саркому с растяжением и прописали пятилетней девочке мазь

После очередного похода в частную клинику медики заподозрили злокачественную опухоль и отправили ребёнка на компьютерную томографию.

В Новороссийске пятилетней Анисии несколько месяцев не могли поставить правильный диагноз и прописывали обезболивающее и мазь от растяжений. Из-за непроходящей боли в бедре родители водили малышку в разные клиники и наконец выяснили настоящую причину недомогания: у неё остеосаркома четвёртой стадии. Об этом рассказала Лайфу мать девочки Татьяна Сковородецкая.

— Началось всё с июня, начинала болеть нога раз в месяц, врачи Новороссийска, что платные, что бесплатные, утверждали, что это просто травма, растяжение мышцы. В итоге, когда в четвёртый раз начала нога болеть, мы сами пошли и сдали анализы. Вроде ничего особенного, говорили нам. Ещё раз обратились к хирургу нашей поликлиники. Она тоже отсеяла плохое: "Идите к педиатру, инфекционисту, но не ко мне". Мы пошли сразу в платную клинику, где хирург сказал, что это опухоль и опухоль мне не нравится по УЗИ, делайте КТ (компьютерная томография. — Прим. ред.). На КТ показало, что это саркома, — вспоминает Татьяна.

Семья обратилась сначала в клинику в Краснодаре, потом в НИИ детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачёва в Москве. У малышки взяли анализы. Результаты биопсии должны быть готовы в течение десяти дней. Сейчас семья находится дома в Новороссийске.

Тем временем Татьяна обратилась в два фонда и собрала небольшую сумму на лечение дочери. Однако пока результаты биопсии не придут, думать о дальнейших шагах рано. Сковородецкие находятся в подвешенном состоянии и ждут хороших новостей.

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