Житель Волгограда задушил няню из детсада, дарившую ему дорогие подарки

Когда женщине начали звонить знакомые, подозреваемый, сымитировав её голос, ответил, что она якобы находится на больничном.

В Волгограде сотрудники правоохранительных органов задержали 32-летнего мужчину, который подозревается в убийстве 47-летней работницы детского сада. По версии следствия, мужчина задушил женщину, спрятал её тело и пытался покинуть Россию, сообщается на сайте СК РФ по региону.

Когда помощница воспитателя вдруг не вышла на работу, коллеги попытались до неё дозвониться. Вначале телефон был недоступен, но спустя время ответили.

— Неизвестный мужчина имитировал голос волгоградки и сообщил коллегам от её имени, что она заболела и ушла на больничный, — отметили в СУ СК региона.

Сотрудники детского сада начали бить тревогу. Дочь пропавшей написала заявление в полицию об исчезновении матери. Возбудили уголовное дело по статье "Убийство".

Правоохранительные органы выяснили, что пропавшая сотрудница детского сада в последнее время поддерживала тесную связь с мужчиной, который поставлял продукты в учреждение. А до своего исчезновения она уехала с работы вместе с ним.

Мужчина отрицал свою причастность к исчезновению женщины. Но позже признался, что задушил знакомую, и даже показал, где спрятал тело. Убитую нашли в подвале заброшенного дома в дачном массиве. После совершения преступления мужчина пытался покинуть Россию. Правоохранительные органы задержали его с билетом на автобус.

По версии подозреваемого, причиной убийства стал конфликт из-за денег. Якобы женщина оказывала ему финансовую помощь и одаривала его дорогостоящими подарками и в день ссоры начала упрекать его в этом.

Ранее Лайф сообщал, что житель Приморья убил собутыльника и попытался сжечь его тело.