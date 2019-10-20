На турнире ММА Fight Nights Global 95 в Сочи подрались фанаты

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Поединок завершился победой Жалгаса Жумагулова раздельным решением судей. Багаутинов решил обжаловать решение.

В Сочи, где проходил турнир Fight Nights и встречались казахстанский боец Жалгас Жумагулов и экс-представитель UFC Али Багаутинов, фанаты последнего не согласились признать его поражение в бою и устроили конфликт с поклонниками Жумагулова, сообщает Sport24. Потасовку снял журналист издания Ярослав Степанов.

Жумагулов после боя рассказал, что уже привык, что народ перепрыгивает через сетку, очень уж фанаты эмоциональные.

Около года назад произошла обратная ситуация. После финального боя UFC 229 с ирландцем Конором Макгрегором россиянин Хабиб Нурмагомедов перелез через сетку октагона, чтобы проучить друга Макгрегора, сыплющего оскорблениями в его адрес.

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