СМИ: США после ухода разбомбили свою авиабазу на севере Сирии

По предварительной информации, американские военные ведут также эвакуацию своих бойцов с базы близ дамбы Ас-Сабее в провинции Эль-Хасаке.

Авиация вооружённых сил США нанесла удар и уничтожила собственную базу в провинции Эль-Хасака на северо-востоке Сирии. Как сообщает САНА, авиаудар был произведён сразу же, как все американские военнослужащие покинули территорию базы.

По предварительным данным, речь идёт о базе США под названием "Клейб" вблизи города Тель-Тамар. На базе была оборудована взлётно-посадочная полоса для военно-транспортных самолётов.

Отмечается, что в районе уничтоженной базы ведутся боестолкновения между курдским ополчением и турецкой армией при поддержке вооружённых отрядов сирийской оппозиции.

Как сообщал Лайф, 13 октября глава Минобороны США Марк Эспер рассказал, что США начинают вывод около тысячи американских военных с севера Сирии из-за наступления Турции. Однако уход военных США оказался сравним с бегством. В частности, на одной из брошенных баз российские журналисты нашли ценные трофеи: серверы с жёсткими дисками, награды, документацию, личные жетоны и множество других предметов военных США.