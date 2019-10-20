"Уникальный природный феномен". Пляжи Ямала заполонили моржи

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов рассказал о том, что на западном побережье Ямала одновременно собралось больше тысячи моржей.
— Это уникальный природный феномен. Раньше они выходили на наши берега только небольшими группами, — отметил Артюхов на своей странице в Instagram.
Отмечать растущее количество моржей на пляжах региона начали ещё в начале месяца, но тогда насчитали только триста особей.
В прошлом году учёные сообщили о возвращении краснокнижных моржей в Белое море. Их там не наблюдали 300 лет.
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