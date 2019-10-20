Ле Пен призвала приостановить членство Турции в НАТО из-за Сирии

Кроме того, республику предлагается лишить выплат, которые ей положены как кандидату на вступление в ЕС.

Лидер французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен потребовала приостановить членство Турции в НАТО из-за военной операции "Источник мира", которую проводит Анкара на северо-востоке Сирии.

— Турция нарушила критерии пребывания в НАТО. Необходимо приостановить её участие в альянсе, — рассказала она в эфире радиостанции RTL.

Ле Пен также отметила необходимость прекратить выплаты Турции как государству — кандидату на вступление в ЕС. По словам Ле Пен, сумма этих выплат с 2021 по 2027 год составит шесть миллиардов евро.

Напомним, Турция начала военную операцию "Источник мира" на севере Сирии 9 октября. В ответ на это президент США Дональд Трамп подписал указ о введении санкций. А 17 октября США и Турция договорились приостановить операцию в Сирии на 120 часов. Анкара также пообещала не вести боевых действий в сирийском Кобани.