Трамп перепутал фамилию главы Пентагона с языком эсперанто

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Дональд Трамп. Фото © AP / Jim Mone

Твит был быстро удалён, но его успели заметить многие тысячи подписчиков главы государства.

Президент США Дональд Трамп перепутал фамилию главы Пентагона с названием искусственного языка. Американский лидер процитировал в "Твиттере" Марка Эспера, по ошибке назвав его Эсперанто.

<p>Фото © Facebook / <a href="https://twitter.com/realDonaldTrump" target="_blank">Donald J. Trump</a></p>

— Марк Эсперанто, министр обороны: "Прекращение огня поддерживается весьма неплохо. Имеют место небольшие перестрелки, которые уже прекратились. Курды заселяются в новые районы", — гласил пост Трампа.

Вскоре пост набрал множество комментариев, но касались они не его содержания, а допущенной Трампом досадной ошибки. Президенту США иронично напомнили, что такое "эсперанто". Так, корреспондент CNN в Пентагоне Барбара Стар в ответ написала, что "эсперанто — это созданный международный язык, изобретённый более 100 лет назад".

Ранее Лайф писал о том, что во время совета при Министерстве труда и занятости в Белом доме Трамп забыл, как зовут генерального директора Apple Тима Кука, и назвал его Тимом Эплом.

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