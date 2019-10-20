Трамп перепутал фамилию главы Пентагона с языком эсперанто

Твит был быстро удалён, но его успели заметить многие тысячи подписчиков главы государства.

Президент США Дональд Трамп перепутал фамилию главы Пентагона с названием искусственного языка. Американский лидер процитировал в "Твиттере" Марка Эспера, по ошибке назвав его Эсперанто.

— Марк Эсперанто, министр обороны: "Прекращение огня поддерживается весьма неплохо. Имеют место небольшие перестрелки, которые уже прекратились. Курды заселяются в новые районы", — гласил пост Трампа.

Вскоре пост набрал множество комментариев, но касались они не его содержания, а допущенной Трампом досадной ошибки. Президенту США иронично напомнили, что такое "эсперанто". Так, корреспондент CNN в Пентагоне Барбара Стар в ответ написала, что "эсперанто — это созданный международный язык, изобретённый более 100 лет назад".

Ранее Лайф писал о том, что во время совета при Министерстве труда и занятости в Белом доме Трамп забыл, как зовут генерального директора Apple Тима Кука, и назвал его Тимом Эплом.