Трамп заявил об отсутствии военных США в зоне прекращения огня на севере Сирии

По словам американского лидера, США "обеспечили себя нефтью" и теперь возвращают своих солдат домой.

В зоне проведения турецкой военной операции "Источник мира", как и в районах действия временного прекращения огня между Турцией и курдами на северо-востоке Сирии, нет ни одного американского военного. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter.

— Военнослужащих США нет в зонах боевых действий и прекращения огня. Мы обеспечили [себя] нефтью. Возвращаем солдат домой! — написал Трамп в ответ на сообщения СМИ о продолжении конфронтаций сторон в регионе.

Как сообщал Лайф, 13 октября глава Минобороны США Марк Эспер рассказал, что США начинают вывод около тысячи американских военных с севера Сирии из-за наступления Турции. Однако уход военных США оказался сравним с бегством. В частности, на одной из брошенных баз российские журналисты нашли ценные трофеи: серверы с жёсткими дисками, награды, документацию, личные жетоны и множество других предметов военных США.