Ринго Старр выпустил не изданную ранее песню Джона Леннона

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Новая пластинка стала двадцатой сольной работой барабанщика "Ливерпульской четвёрки".

Ринго Стар выпустил альбом What’s my name, одной из песен на котором стала неизданная композиция Джона Леннона. О релизе сообщает издание Le Figaro.

Композицию Grow Old With Me Леннон записал в демоверсии своего последнего альбома Double Fantasy. Однако она не увидела свет до последних дней — через несколько дней после записи Леннон был убит.

Ринго рассказал, что ему предложил записать песню Джек Дуглас. На оригинале Леннона есть запись, где тот сам предлагает барабанщику исполнить композицию.

Я сделал всё возможное: пригласил Пола [Маккартни], который сыграл на бас-гитаре, Джек добавил строчку о Джордже Харрисоне, и я сказал себе: "Ну вот мы и снова все вместе, хоть и не на самом деле, но нас объединяет любовь", — заявил Ринго Старр.

О том, что Ринго и Пол собираются выпустить совместную песню, Лайф сообщал ранее. Летом бывшие участники The Beatles вместе выступили на концерте в Лос-Анджелесе.

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