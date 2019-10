Ринго Старр выпустил не изданную ранее песню Джона Леннона

Новая пластинка стала двадцатой сольной работой барабанщика "Ливерпульской четвёрки".

Ринго Стар выпустил альбом What’s my name, одной из песен на котором стала неизданная композиция Джона Леннона. О релизе сообщает издание Le Figaro.

Композицию Grow Old With Me Леннон записал в демоверсии своего последнего альбома Double Fantasy. Однако она не увидела свет до последних дней — через несколько дней после записи Леннон был убит.

Ринго рассказал, что ему предложил записать песню Джек Дуглас. На оригинале Леннона есть запись, где тот сам предлагает барабанщику исполнить композицию.

— Я сделал всё возможное: пригласил Пола [Маккартни], который сыграл на бас-гитаре, Джек добавил строчку о Джордже Харрисоне, и я сказал себе: "Ну вот мы и снова все вместе, хоть и не на самом деле, но нас объединяет любовь", — заявил Ринго Старр.

О том, что Ринго и Пол собираются выпустить совместную песню, Лайф сообщал ранее. Летом бывшие участники The Beatles вместе выступили на концерте в Лос-Анджелесе.