В городах Германии произошли стычки между курдами и турками

Первые проводят акции протеста, вторые на них отвечают. Приходится вмешиваться полиции.

Во многих городах Германии курды вышли на акции протеста против турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана и его военной операции на севере Сирии. Об этом сообщает издание Welt.

German city Wuppertal where hundreds of #Erdogan fans chants religious and nationalist slogans to support #Turkey's offensive in #Syria.



Erdogan's long arm is at work in #Germany, home to some three million Turks. pic.twitter.com/G9fDRaNnZ3 — Abdullah Bozkurt (@abdbozkurt) 20 октября 2019 г.

Демонстранты вышли с плакатами "Остановите войну на севере Сирии!", "Никаких сделок с Турцией!" и "Европейский союз финансирует Эрдогана".

— Мы выходим на улицы, чтобы выступить против войны этого деспота и автократа Эрдогана. Он ведёт войну с ни в чём не повинными людьми, — заявил один из протестующих.

Самую большую акцию протеста планировали провести в Кёльне. Там на улицы вышло десять тысяч человек.

Во время шествий произошли стычки между курдами и турками. На прошлой неделе в городе Люденшайд на одного из мужчин набросились с ножом со спины. Столкновения между турками и курдами также произошли в Ботропе и Херне.

Немецкая полиция задействовала большие силы, чтобы предотвратить насилие. Пришлось задействовать водомёты.

Напомним, Турция начала военную операцию "Источник мира" на севере Сирии 9 октября. В ответ на это президент США Дональд Трамп подписал указ о введении санкций. А 17 октября США и Турция договорились приостановить операцию в Сирии на 120 часов. Анкара пообещала также не вести боевых действий в сирийском Кобани. Вашингтон в свою очередь заявил, что не будет вводить новые санкции против Анкары и отменит ранее введённые, как только прекратится огонь. 18 октября СМИ сообщили, что Турция вопреки соглашению с США продолжила военную операцию в САР.