В городах Германии произошли стычки между курдами и турками

Во многих городах Германии курды вышли на акции протеста против турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана и его военной операции на севере Сирии. Об этом сообщает издание Welt.
German city Wuppertal where hundreds of #Erdogan fans chants religious and nationalist slogans to support #Turkey's offensive in #Syria.— Abdullah Bozkurt (@abdbozkurt) 20 октября 2019 г.
Erdogan's long arm is at work in #Germany, home to some three million Turks. pic.twitter.com/G9fDRaNnZ3
Демонстранты вышли с плакатами "Остановите войну на севере Сирии!", "Никаких сделок с Турцией!" и "Европейский союз финансирует Эрдогана".
— Мы выходим на улицы, чтобы выступить против войны этого деспота и автократа Эрдогана. Он ведёт войну с ни в чём не повинными людьми, — заявил один из протестующих.
Самую большую акцию протеста планировали провести в Кёльне. Там на улицы вышло десять тысяч человек.
Во время шествий произошли стычки между курдами и турками. На прошлой неделе в городе Люденшайд на одного из мужчин набросились с ножом со спины. Столкновения между турками и курдами также произошли в Ботропе и Херне.
Немецкая полиция задействовала большие силы, чтобы предотвратить насилие. Пришлось задействовать водомёты.
Напомним, Турция начала военную операцию "Источник мира" на севере Сирии 9 октября. В ответ на это президент США Дональд Трамп подписал указ о введении санкций. А 17 октября США и Турция договорились приостановить операцию в Сирии на 120 часов. Анкара пообещала также не вести боевых действий в сирийском Кобани. Вашингтон в свою очередь заявил, что не будет вводить новые санкции против Анкары и отменит ранее введённые, как только прекратится огонь. 18 октября СМИ сообщили, что Турция вопреки соглашению с США продолжила военную операцию в САР.
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