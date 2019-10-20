В Башкирии маршрутка с пассажирами вылетела в кювет из-за кабана

В результате аварии три пассажира были доставлены в больницу с различными травмами.

Кабан спровоцировал ДТП с тремя пострадавшими на трассе М7 в Дюртюлинском районе Башкирии. Подробности аварии рассказал главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов.

— 39-летний уфимец, управляя автобусом Ford Transit, допустил съезд в кювет. В результате аварии три пассажира госпитализированы, — сообщил он и пояснил, что авария произошла на 1233-м километре автодороги Москва — Уфа.

В момент ДТП в салоне микроавтобуса, ехавшего из Казани в Уфу, находилось 11 пассажиров. Водитель Ford Transit объяснил, что неожиданно на трассу выбежал кабан.

Ранее Лайф писал о гибели 45-летнего мотоциклиста в Саратовской области. Байкер врезался в выскочившего на дорогу кабана и отлетел под колёса грузовика.