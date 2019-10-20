Более 10 человек пострадали при столкновении маршрутки с трамваем в Петербурге

В результате сильного удара микроавтобус с пассажирами опрокинулся набок, на месте было много машин скорой помощи.

По меньшей мере десять человек получили различные травмы в результате столкновения маршрутки с трамваем на пересечении Петергофского шоссе и улицы Десантников в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на предварительные данные местной полиции.

— На пересечении улицы Десантников и Петергофского шоссе произошло столкновение маршрутки и трамвая. По предварительным данным, в результате аварии более десяти человек получили различные травмы, — приводит слова правоохранителей агентство.

На месте ДТП продолжают работать сотрудники полиции и экстренные службы города. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Причины аварии устанавливаются.

Ранее Лайф публиковал видео с места столкновения маршрутки с трамваем в Петербурге.