В центре Москвы водитель перевернул машину каршеринга

Во время движения на большой скорости автомобиль пошёл юзом и вылетел на тротуар.

Участники велопробега стали невольными свидетелями аварии с опрокидыванием автомобиля каршеринговой компании около центрального здания Минобороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве. На кадрах, снятых очевидцем, видно, что автомобиль ехал на высокой скорости. Водитель потерял управление и вылетел на тротуар. Машина ударилась о бордюр и несколько раз перевернулась.

Велосипедисты и другие случайные прохожие бросились помогать людям внутри автомобиля. Однако как только машина была поставлена на колёса, водитель и пассажир попытались скрыться. Неравнодушные граждане задержали их до приезда полиции. По сообщениям очевидцев, мужчины находились в неадекватном состоянии, вероятно, были пьяны.

Примечательно также и то, что они пытались скрыться, несмотря на нахождении в салоне автомобиля ещё одной пассажирки, их подруги. Девушка в результате ДТП получила травмы и была госпитализирована.

Полиция проводит проверку по факту ДТП, устанавливает причины аварии.

Напомним, ранее Лайф сообщал о серьёзном ДТП в Санкт-Петербурге, где маршрутка перевернулась после столкновения с трамваем. По предварительным данным, в результате аварии пострадало более 10 человек.