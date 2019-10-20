Житель Ростова сжёг дом и убил семь человек из-за 70 рублей

Сын поджигателя заподозрил одного из одноклассников в краже денег и пожаловался родителям.

Житель Ростова Александр Комаров сжёг двухэтажный дом и убил семь человек из-за 70 рублей. Об этом рассказала изданию МК жительница сгоревшего дома Анна.

— Мой сын как-то прибежал домой в слезах, сказал, что на него накричал отец одноклассника... Сын Комарова заподозрил моего мальчика в воровстве — из гардероба пропали 70 рублей. Мальчик категорически отрицал причастность, да и не ворует он, — говорит Анна.

Женщина собиралась пойти в школу и поговорить с директором, но из-за занятости на работе откладывала визит. В итоге конфликт вроде бы сошёл на нет, но накануне страшного пожара сын снова вернулся домой со слезами на глазах. Мальчик рассказал, что встретил по дороге Комаровых и те стали снова требовать с него те самые 70 рублей.

К слову, семья мальчика, на которого был направлен гнев поджигателя, не пострадала. Их квартира расположена на первом этаже, благодаря чему они смогли выбраться из здания невредимыми.

Ранее сообщалось, что местные жители несут к сгоревшей двухэтажке мягкие игрушки и цветы в память о погибших в огне детях.