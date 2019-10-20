На следующей неделе "летнюю" погоду пообещали почти по всей России

Перемещение тёплых воздушных масс с юга обеспечит аномально тёплую погоду в большинстве регионов России, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
— Неделя начнётся с очень тёплых значений — 15–17 градусов, собственно, как и предыдущие три дня. Понедельник будет продолжением такой июльской погоды. Почему июльской? В этом году у нас июль был прохладным: 17 градусов часто фиксировали термометры именно в этот месяц, — сказал он.
Во вторник температура понизится, но сильно не похолодает, днём будет около 12–14 градусов. К концу недели снова потеплеет.
Как сегодня рассказывал Вильфанд, антициклон, принёсший тёплый воздух в центральную Россию, не уходит, потому что в нём почти нет ветра.
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