На следующей неделе "летнюю" погоду пообещали почти по всей России

Показания термометров приблизятся к значениям июля этого года, то есть будут на 5–8 градусов выше климатической нормы.

Перемещение тёплых воздушных масс с юга обеспечит аномально тёплую погоду в большинстве регионов России, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

— Неделя начнётся с очень тёплых значений — 15–17 градусов, собственно, как и предыдущие три дня. Понедельник будет продолжением такой июльской погоды. Почему июльской? В этом году у нас июль был прохладным: 17 градусов часто фиксировали термометры именно в этот месяц, — сказал он.

Во вторник температура понизится, но сильно не похолодает, днём будет около 12–14 градусов. К концу недели снова потеплеет.

Как сегодня рассказывал Вильфанд, антициклон, принёсший тёплый воздух в центральную Россию, не уходит, потому что в нём почти нет ветра.